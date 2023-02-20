Москва, 20 февраля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Комплекс ледников в Западной Антарктиде и ледник Туйэтса растают в XXII веке. Такое мнение высказал РИА Новости учёный-климатолог Алексей Кокорин.

Michaelmode Ледник

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Эксперт подчеркнул, что «Ледник Судного дня» (ледник Туйэтса) тает стремительно, процесс ускоряет повышение температуры воды.

«В XXII веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра», — сказал учёный.

По его мнению, в XXI веке последствия таяния ледника человеку не грозят. Однако эксперт допустил, что когда ледниковый комплекс растает полностью, то уровень океана может увеличится даже не на три, а на пять метров. Такое развитие событий климатолог назвал наихудшим и возможным при одновременном влиянии многих факторов, в числе которых тепловое расширение воды и воздействие людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные заявили, что «Ледник Судного дня» в Западной Антарктиде стремительно тает из-за теплой воды, которая на 1,5 градуса превышает температуру замерзания.