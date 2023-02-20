Луганск, 20 февраля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Десантным подразделениям ВС РФ в Луганской Народной Республике помогают продвигаться БМП-2М «Бережок». Об этом рассказал российский разведчик РИА Новости.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

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По словам военнослужащего, десантники заняли удобные позиции, так как окопы ВСУ расположены в 150-200 метрах от нового места дислокации российских военных в ЛНР. Рядом также находится опорный пункт украинских войск. Бойцы действуют аккуратно, в том числе для атак используется бронетехника.

«Сейчас планируем произвести доразведку местности, затем завести группу закрепления, чтобы она заняла рубеж, указать им места наиболее выгодные, затем занять выгодные позиции с целью дальнейшего продвижения», — рассказал разведчик.

Десантник с позывным «Птица» добавил, что укрепиться на новых позициях бойцам помогает группа резерва: военнослужащим приносят боеприпасы, пищу в пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20.