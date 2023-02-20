Барбашов рассказал, как солдаты ВСУ до смерти запытали жителя Снигиревки в Херсонской области

Херсон, , 04:49 — REGNUM На подконтрольной Киеву территории Херсонской области в Снигиревке солдаты ВСУ пытали и убили в собственном гараже местного жителя. Об этом РИА Новости рассказал глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что украинские военные пытали Сергея Рудюка 1976 года рождения с 10 по 12 ноября 2022 года. В конечном итоге мужчина был убит в гараже собственного дома.

Барбашов призвал прокуратуру Николаевской области выяснить обстоятельства преступления, «если ей всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями». Он подчеркнул, что российскими правоохранительными органами по данному факту будет возбуждено и расследовано уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики, в числе которых есть представители командования ВСУ, обвиняются по статье уголовного кодекса РФ о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.