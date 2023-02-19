СК Белгородской области рассказал о расследовании обстрела ВСУ, в котором погиб ребёнок

Белгород, , 22:44 — REGNUM Обстрелы ВСУ, в результате которых в Белгородской области погиб ребёнок, будут расследованы следственным управлением СК РФ по Белгородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка», — отметили в СК.

Ребёнок погиб в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Всего под обстрел попали несколько населённых пунктов, в том числе хутор Старый, сёла Пороз и Староселье в Волоконовском районе, Грайворонском и Краснояружском округах. Были повреждены дома. В СК намерены оценить последствия обстрелов с уголовно-правовой точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели несовершеннолетней во время обстрела рассказал 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Девочка находилась на улице, когда прилетела ракета.