Поставки нефти из России в Шри-Ланку могут пойти напрямую

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 19:55 — REGNUM Власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти, заявила 19 февраля в интервью RT посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Сейчас нефть поступает из Россию в Шри-Ланку транзитом через Индию или через страны Ближнего ВАостока.

Шри-Ланка также хотела бы получить кредитную линию на организацию прямых поставок, соответствующие переговоры ведутся с министерством энергетики России, сказала Лиянаге.

Обсуждается также вопрос о кредитной линии для поставок в Шри-Ланку российского угля, добавила она.

Ранее Лиянаге рассказала, что весной 2023 года в Москву прибудут министры транспорта и промышленности. Одной из тем переговоров может стать строительство российской АЭС в Шри-Ланке.