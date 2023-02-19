Власти Шри-Ланки обсуждают с Россией прямые поставки нефти
Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 февраля 2023, 19:55 — REGNUM Власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти, заявила 19 февраля в интервью RT посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге.
Сейчас нефть поступает из Россию в Шри-Ланку транзитом через Индию или через страны Ближнего ВАостока.
Шри-Ланка также хотела бы получить кредитную линию на организацию прямых поставок, соответствующие переговоры ведутся с министерством энергетики России, сказала Лиянаге.
Обсуждается также вопрос о кредитной линии для поставок в Шри-Ланку российского угля, добавила она.
Ранее Лиянаге рассказала, что весной 2023 года в Москву прибудут министры транспорта и промышленности. Одной из тем переговоров может стать строительство российской АЭС в Шри-Ланке.