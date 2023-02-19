В ДНР идет эвакуация жителей пригородов Артемовска

Артемовск, , 18:55 — REGNUM Власти ДНР эвакуируют жителей пригородов Артемовска, уже освобожденных российской армией, заявил 19 февраля ТАСС мэр Шахтерска Александр Шатов.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Первая группа из 50 человек прибудет в пункт временного размещения в Шахтерске уже в ближайшее время, отметил он.

18 февраля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают освобождать Артемовск, но каждая позиция дается с боем.

17 февраля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (тех из них, кто является «законопослушными, патриотичными гражданами») к эвакуации из города.