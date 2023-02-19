Власти ДНР эвакуируют жителей пригородов Артемовска
Артемовск, 19 февраля 2023, 18:55 — REGNUM Власти ДНР эвакуируют жителей пригородов Артемовска, уже освобожденных российской армией, заявил 19 февраля ТАСС мэр Шахтерска Александр Шатов.
Первая группа из 50 человек прибудет в пункт временного размещения в Шахтерске уже в ближайшее время, отметил он.
18 февраля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают освобождать Артемовск, но каждая позиция дается с боем.
17 февраля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (тех из них, кто является «законопослушными, патриотичными гражданами») к эвакуации из города.