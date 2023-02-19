ДНР, 19 февраля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Власти ДНР эвакуируют жителей пригородов Артёмовска, уже освобожденных российской армией, заявил 19 февраля ТАСС мэр Шахтёрска Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Первая группа из 50 человек прибудет в пункт временного размещения в Шахтёрске уже в ближайшее время, отметил он.

18 февраля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают освобождать Артёмовск, но каждая позиция дается с боем.

17 февраля вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артёмовска (тех из них, кто является «законопослушными, патриотичными гражданами») к эвакуации из города.