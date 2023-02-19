Шебекинский район, Белгородская область, 19 февраля 2023, 18:57 — REGNUM В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстрелах со стороны ВСУ погибла девушка, сообщил 19 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
© Т/г канал губернатора/ТАСС

По его словам, в момент прилёта снарядов погибшая находилась на улице.

Глава области выразил соболезнования родным и близким девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля сразу несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ.

Так, в хуторе Старый и селе Пороз пострадали по одному частному домовладению, повреждены линии электропередачи. Также ЛЭП повреждена в Староселье.

17 февраля украинские войска обстреляли рыночные павильоны и торговые центры города Шебекино.