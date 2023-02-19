Шебекинский район, Белгородская область, 19 февраля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области при обстрелах со стороны ВСУ погибла девушка, сообщил 19 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Т/г канал губернатора/ТАСС Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

По его словам, в момент прилёта снарядов погибшая находилась на улице.

Глава области выразил соболезнования родным и близким девушки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля сразу несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ.

Так, в хуторе Старый и селе Пороз пострадали по одному частному домовладению, повреждены линии электропередачи. Также ЛЭП повреждена в Староселье.

17 февраля украинские войска обстреляли рыночные павильоны и торговые центры города Шебекино.