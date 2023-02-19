Пекин, 19 февраля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс после Украины задумал новый вооружённый конфликт — на Тайване, пишет китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В публикации говорится, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности якобы намекнул на предстоящий кризис.

НАТО не может существовать без военных конфликтов, поэтому блок осложняет ситуацию в Азии, готовясь к очередному конфликту, анализирует автор.

По мнению военного эксперта Global Times Суна Чжунпина, целью США является контроль над Европой, а из НАТО нужно сделать глобальный военный альянс. Заявление Столтенберга можно считать «прокладыванием пути для вовлечения организации в дела Азиатско-Тихоокеанского региона», отметил эксперт.

В издании пришли к выводу, что интересы США расходятся со взглядами стран НАТО, которые по-другому рассматривают конфликт на Украине и Китай, не имея полного доверия после информации о подрывах на «Северных потоках».

Напомним, 8 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Азия может стать новым регионом, где вспыхнет конфликт, аналогичный украинскому.