České noviny: Чехия за год подарила Киеву военные материалы на $220 млн

Прага, , 17:28 — REGNUM Чехия за год подарила киевскому режиму неиспользуемые военные материалы на сумму 4,8 млрд крон (около $220 млн). Об этом сообщает сетевое издание České noviny со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что вооружение на Украину также отправляют и чешские оборонные предприятия. Поставки за прошлый год оцениваются в 50 млрд крон (~$2,2 млрд).

В ведомстве добавили, что в январе текущего года Прага получила компенсацию от Евросоюза. США и Нидерланды также оплатили модернизацию 90 чешских танков Т-72В, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае победы Украины над Россией могут возникнуть такие проблемы, которые сейчас не может себе представить ни сама Украина, ни Запад.