В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не намерены оставлять Артёмовск

Лондон, , 17:18 — REGNUM ВСУ не собираются покидать расположения в городе Артёмовске. Соответствующее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака опубликовано 19 февраля в британской газете The Sunday Times.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы обороняем его. Мы не планируем уходить», — говорится в публикации.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр обратился к участникам Мюнхенской конференции по безопасности с призывом «не терять ни минуты» в поддержке украинской армии. По словам военного, обстановка в районе Артёмовска «сверхсложная».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля военный репортёр Евгений Поддубный рассказал, что под Артёмовском для ВСУ складывается тяжёлая обстановка. Они пытаются сохранить боевую устойчивость на всех ключевых участках фронта и сформировать ударный резерв для весенне-летней кампании, свежие подразделения ВСУ отправляют в бой только в критической ситуации, рассказал военкор.