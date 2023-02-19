В МИД Сирии надеются, что Совбез ООН осудит удары Израиля по Дамаску

Дамаск, , 16:05 — REGNUM Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН должны осудить удары Израиля по Дамаску, заявили 19 февраля в МИД Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Сирии надеются, что будут также приняты меры против повторения подобных действий, отметили в МИД.

Как сообщалось ранее, удары были нанесены в ночь на 19 февраля. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пять человек погибли, 15 получили ранения.

В МИД России решительно осуждают удары Израиля по Дамаску, такие действия являются грубым нарушением норм международного права, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.