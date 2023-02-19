ВС России уничтожили в ДНР польскую артустановку и американскую станцию контрбатарейной борьбы

Донецк, , 15:48 — REGNUM Российские военнослужащие на донецком направлении ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Польская 155-мм самоходная артиллерийская установка AHS Krab © Zuma\TASS

По её информации, в ходе наступления Вооружённых сил России на донецком направлении за минувшие 24 часа российские военнослужащие ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, шесть автотранспортных средств, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Отмечается, что, кроме этого, около населенного пункта Первомайское ДНР бойцы ВС России вскрыли замаскированную позицию и уничтожили самоходную пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Уточняется, что около населенных пунктов Демурино Днепропетровской области и Часов Яр ДНР были ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.