МО Франции: Париж передаст Украине партию бронеавтомобилей AMX-10 RC к следующим выходным

Париж, , 15:42 — REGNUM Париж начнет поставлять киевскому режиму тяжелые бронеавтомобили AMX-10 к концу следующей недели. Об этом, как сообщают западные СМИ, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню Ecole polytechnique Université Paris-Saclay

Отмечается, что министр не уточнил, сколько единиц техники войдёт в первую поставку.

По словам Лекорню, бойцы ВСУ почти завершили обучающий курс по использованию бронеавтомобилей AMX-10. Он добавил, что Париж активизирует подготовку украинских военных, акцентировав внимание на том, что с марта текущего года каждый месяц тренировки будут проходить по 600 человек.

Говоря о передаче Киеву истребителей, министр обороны Франции отметил, что данная тема «не является табу», добавив, что поставки данной техники сопряжены «с логистическими и практическими вопросами».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что ряд стран НАТО могут присоединиться к инициативе Великобритании по обучению пилотов ВСУ управлению истребителями.