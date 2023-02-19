Москва, , 15:17 — REGNUM Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на купянском направлении до 70 украинских военнослужащих, сообщили 19 февраля в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что на указанном направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы России уничтожили подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ около села Дарьевка под Херсоном.

Накануне, 18 февраля, около населенного пункта Дарьевка российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ 36, а также перевозивший ее пикап. В результате были ликвидированы четыре бойца ВСУ, ещё один получил ранение.