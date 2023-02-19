Москва, 19 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Российская сборная по тяжёлой атлетике надеется на допуск к чемпионату Европы в Ереване. Об этом сообщил 19 февраля старший тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

Aleksander Polyakov/Global Look Press Тяжелая атлетика

Он отметил, что в сборной сформировали заявки для участия в чемпионате. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации.

«Пока непонятно, допустят нас или нет, но мы надеемся», — сказал ТАСС Самадов.

В списке указаны 38 спортсменов, 20 из них входят в основной состав сборной.

Чемпионат Европы пройдёт в Ереване с 15 по 23 апреля. Это квалификационный турнир для Олимпиады 2024 года в Париже.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 27 января поддержала позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на мировые соревнования российских спортсменов при выполнении ряда условий.