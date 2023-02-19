Москва, 19 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Газпром изучает новые рынки и готовится к выходу на них, заявил 19 февраля в эфире телеканала «Россия 1» глава компании Алексей Миллер.

Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Миллер

К реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов Газпром готов приступить уже в ближайшее время, отметил он.

У компании много ресурсов, и в Газпроме думают о диверсификации, самым интересным в обозримом будущем будет азиатский рынок, где у российского газа большие перспективы, добавил Миллер.

Как сообщалось ранее, 17 февраля, поздравляя сотрудников Газпрома с 30-летием компании, президент России Владимир Путин заявил, что запасы сырья у Газпрома «астрономические» по меркам любой страны.

По экспертным оценкам, в ближайшие 20 лет объем потребления газа вырастет на 20%, наибольший рост будет фиксироваться в странах Азии и прежде всего в Китае, отметил президент.