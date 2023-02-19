Москва, , 14:25 — REGNUM Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев вынес из-под огня ВСУ пятерых тяжелораненых российских военнослужащих. Об этом 19 февраля сообщает Министерство обороны России.

Иван Караев Министерство обороны России

По его информации, офицер отвечал за организацию медицинского обеспечения мотострелковой бригады. Не раз на поле боя он под обстрелом ВСУ оказывал неотложную помощь своим товарищам.

«Так, однажды он лично вынес из-под огня противника пятерых тяжелораненых, после чего оказал им первую помощь и отправил в медицинский пункт», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что благодаря мужеству, отваге и профессионализму российского офицера удалось сохранить жизни воинов России, обеспечить выполнение боевой задачи с минимальными потерями.