В Красной Поляне из-за опасности лавин закрыли горнолыжные трассы

Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM На горнолыжном курорте «Красная Поляна» утром 19 февраля были закрыты все трассы для катания, сообщили в пресс-службе курорта.

Снежная погода в Сочи © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Меры безопасности приняты в связи с продолжающимися снегопадами и угрозой схода лавин.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 14 февраля. В ночь на 19 февраля в разных районах города выпало еще от 30 до 60 мм осадков.

К расчистке улиц Красной Поляны привлечены 179 единиц техники. Жителей, посетителей курорта и водителей просят соблюдать осторожность.

18 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в ближайшие четверо суток в горах на высоте более 500 метров над уровнем моря ожидается лавиноопасная ситуация.