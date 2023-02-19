Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 19 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте «Красная Поляна» утром 19 февраля были закрыты все трассы для катания, сообщили в пресс-службе курорта.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Снежная погода в Сочи

Меры безопасности приняты в связи с продолжающимися снегопадами и угрозой схода лавин.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное 14 февраля. В ночь на 19 февраля в разных районах города выпало еще от 30 до 60 мм осадков.

К расчистке улиц Красной Поляны привлечены 179 единиц техники. Жителей, посетителей курорта и водителей просят соблюдать осторожность.

18 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в ближайшие четверо суток в горах на высоте более 500 метров над уровнем моря ожидается лавиноопасная ситуация.