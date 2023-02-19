В Венгрии обвинили Запад в начале украинского конфликта

Будапешт, , 13:31 — REGNUM На Украине идёт война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами, «поэтому это не наша война», с таким заявлением обратился к жителям Венгрии премьер-министр страны Виктор Орбан.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 2023 год из-за угрозы войны и инфляции станет самым опасным со времён «падения коммунизма».

Гарантировать мирную жизнь для Венгрии может дистанцирование от «российско-украинской войны», считает Орбан.

Венгрия является частью НАТО и Евросоюза, которые выступают «на стороне войны или, по крайней мере, делают вид, что это так, — все, кроме нас», сказал Орбан, добавив, что Запад виновен в начале этой войны.

Венгерский премьер не считает необходимым разрыв отношений с Россией. Венгрия планирует поддерживать с Россией экономические связи и призывает к таким шагам партнёров на Западе, сказал Орбан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Орбан 18 февраля сказал, что НАТО всё больше втягивается в военный конфликт на Украине, Венгрия считает это ошибкой, страна не станет передавать Киеву оружие и не пропустит такие грузы через свою территорию.