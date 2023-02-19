Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям. Об этом 19 февраля заявил член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

Lev Radin/Global Look Press Член политбюро ЦК КПК Ван И

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — сказал Ван И.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И во время встречи с главой британского МИД Джеймсом Клеверли заявил, что Британия должна объективно относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира.