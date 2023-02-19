Суджанский район, Курская область, 19 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Три раза за утро 19 февраля украинская армия обстреляла приграничное село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В общей сложности зафиксировано девять прилётов. Главное — никто не пострадал», — написал глава области в своём телеграм-канале.

По официальной информации, повреждены три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Старовойт пообещал жителям оказать всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля ВСУ несколько раз обстреливали населённые пункты Курской области, в результате была повреждена газораспределительная станция, нарушено электроснабжение. К концу дня восстановительные работы были завершены.