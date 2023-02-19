В Москве на Киевском шоссе произошло массовое ДТП
Москва, 19 февраля 2023, 12:07 — REGNUM На 59-м километре Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП, сообщили 19 февраля в столичном департаменте транспорта.
Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее студент МГУ насмерть сбил женщину-пешехода на севере Москвы.
Водитель Mercedes-Benz 2003 года рождения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.