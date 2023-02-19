Москва, 19 февраля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. На 59-м километре Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП, сообщили 19 февраля в столичном департаменте транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 59-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП… Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда», — говорится в телеграм-канале департамента.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студент МГУ насмерть сбил женщину-пешехода на севере Москвы.

Водитель Mercedes-Benz 2003 года рождения наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.