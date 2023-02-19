* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, , 11:45 — REGNUM Продажа противозачаточных средств в Афганистане не запрещена, заявили в правительстве страны после появления в западной прессе публикаций о борьбе с контрацепцией.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не отказывался от противозачаточных средств», — заявил пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафт Замат Амар эмиратскому изданию The National.

Представитель министерства по запрещению порока и поощрению добродетели в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Акиф Мухаджир назвал сообщения о запрете контрацепции «фейковыми новостями».

«Да», — ответил он на вопрос, разрешено ли в стране пользоваться средствами для планирования семьи.

Издание отмечает, что контрацептивы свободно продаются в аптеках Кабула.

Заведующий родильным домом в столице Наджмуссама Шефахо отметил, что планирование семьи способствует сохранению жизней женщин в Афганистане, где существует серьёзная проблема материнской смертности.

Ранее газета The Guardian сообщила о требовании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить продажу контрацептивов в Афганистане. Таким образом якобы проявляется «западный заговор» по контролю над мусульманским населением.