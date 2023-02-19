Киев, 19 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В бункере президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве темно и жутко. Офисное здание окружено кольцом блокпостов, для прохода нужны пароли и документы, пишет 19 февраля британская газета The Times.

Цитата из к/ф «Бункер». Реж. Оливер Хиршбигель. 2004. Германия — Италия — Австрия Нацистские генералы в бункере

По словам корреспондента издания, в офисе на Банковой больше всего поражает темнота. В целях безопасности все шторы задвинуты, выключен свет. Освещать себе путь внутри можно фонариком на телефоне.

Бетонное офисное здание на Банковой окружено стальным кольцом. На каждой дороге, ведущей к комплексу, стоят КПП с вооружённой охраной. Доступ внутрь — по специальным пропускам, паспорту и паролю. Меняют пароли ежедневно, и зачастую это «тарабарщина», которую сложно произнести. Окна и двери внутри завалены мешками с песком.

«Сидя в комнате ожидания, где только телефонный свет освещал жуткий мрак, я наблюдал за военными советниками в форме, которые входили и выходили из президентских кабинетов», — рассказал журналист.

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Затем, по его словам, из военного кабинета Зеленского вышел советник с большой сложенной картой под мышкой и торопливо пошёл по коридору. Сидевший рядом солдат встал, стояли по стойке смирно и другие люди в комнате, когда мимо них прошёл Зеленский, которого можно было узнать «по маленькому росту и чёрной толстовке с надписью «Я украинец».

Источник в украинском правительстве рассказал изданию, что после начала российской спецоперации, согласно первоначальному плану, Зеленский и его приближённые должны были неделю провести в подземном убежище. Однако находиться под землёй им пришлось около двух месяцев. Иногда Зеленский поднимался на поверхность, чтобы заверить людей, «что он не сбежал».