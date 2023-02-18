Офицер в отставке из США Риттер рекомендовал Зеленскому бежать, пока его не постигла судьба Гитлера

Вашингтон, , 00:58 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовано покинуть свою страну, пока его не постигла судьба Адольфа Гитлера. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom, аргументировав своё мнение тем, что положение ВСУ критическое.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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«Зеленский может летать в облаках, но скоро ему не удастся уйти от реальности. Адольф Гитлер тоже фантазировал о том, как он одержит великую победу, но чем это закончилось», — сказал военный в отставке.

Офицер подчеркнул, что скорый отъезд Зеленского с Украины был бы лучшим решением в сложившейся ситуации потому, что Россия уже фактически победила как геополитически, так и стратегически. В качестве доказательств своей позиции офицер указал на провал антироссийских санкций и надежд Запада сделать РФ изгоем в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен закончить свою жизнь, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Он советовал украинскому лидеру «исчезнуть», пока есть такая возможность.