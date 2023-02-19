Хабаровск, 19 февраля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Молодую тигрицу, не сумевшую выбраться из собачьего вольера, отловили на пасеке в Хабаровском крае. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Молодую тигрицу отловили на пасеке в Нанайском районе Хабаровского края

Хищница забралась на пасеку в Нанайском районе, влезла в пустой собачий вольер и закрыла дверцу, которая не открывается изнутри. Попав в западню, она разломала собачьи будки, а потом улеглась спать. Пасечник всё это время находился в доме.

Прибывшие на место инспекторы Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края обездвижили тигрицу и отправили в центр реабилитации. Хищнице примерно 12–15 месяцев, она истощена и обессилена.

По меньшей мере до мая тигрицу продержат в реабилитационном центре, а затем выпустят в тайгу. Специалисты также попробуют выяснить, где мать молодой тигрицы и были ли у неё ещё тигрята. Видео с пасеки, где поймали тигрицу, появилось в Сети.

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