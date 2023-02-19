Херсон, , 09:42 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ около села Дарьевка под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, 18 февраля около населенного пункта Дарьевка российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ 36, а также перевозивший ее пикап. В результате были ликвидированы четыре бойца ВСУ, ещё один получил ранение.

Отмечается, что кроме этого, ночью в Херсоне в районе Камышаны российские артиллеристы уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом. В результате были ликвидированы шесть военных ВСУ, два — получени ранения.