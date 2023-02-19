Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Модернизация Китая с его миллиардным населением несёт миру огромное благо. Великобритании стоит объективно и справедливо относиться к развитию КНР, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи с главой британского МИД Джеймсом Клеверли в Мюнхене.

BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/ЕРА /ТАСС Глава МИД Китая Ван И

По его словам, у Китая и Великобритании нет геополитических конфликтов, экономики двух стран дополняют друг друга, а сотрудничество обладает большим потенциалом. Сторонам следует, устранив препятствия, содействовать продвижению здорового развития двусторонних отношений.

«Британская сторона должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая», — приводятся слова Ван И в сообщении МИД Китая.

Модернизация крупной страны, которую населяют 1,4 млрд человек, означает большой прогресс человеческой цивилизации, это «большая польза для мира, а не угроза», добавил высокопоставленный представитель КНР.

Ранее Ван И заявил, что торгово-экономические отношения Китая и ЕС основаны на «взаимодополняющих преимуществах и взаимной выгоде».

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