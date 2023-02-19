ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Донецк, 19 февраля 2023, 08:24 — REGNUM Военные ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 08:15 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще пять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия за 18 февраля 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности выпущено 45 снарядов.