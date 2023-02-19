Аналитик Прохватилов: США готовятся начать военные конфликты в Турции и на Ближнем Востоке

Москва, , 08:01 — REGNUM Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов считает, что США для восстановления своего оборонно-промышленного комплекса пойдут на создание военного конфликта в Турции или на Ближнем Востоке.

Солдаты США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению военного аналитика, Вашингтон постарается расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины, где сейчас трясёт Турцию, или ещё южнее — Ближний Восток, где эксперты прогнозируют большую войну.

«По сути, американскому военно-промышленному комплексу всё равно, где деньги зарабатывать — на Украине или в другом месте. Они уже подвели мир к порогу ядерной войны. И будут сейчас ещё где-то стараться разжечь конфликт», — сказал URA. RU Владимир Прохватилов.

Аналитик пояснил, что военная отрасль США находится в кризисе и Штатам нужны длительные контракты с целью получения высокой прибыли.

«Они объясняют это необходимостью подготовки к войне с Китаем. Я так думаю, что побоятся они с Китаем воевать. А сверхприбыль им нужна всерьез и надолго. Они сейчас с огромным трудом справляются с поставками для Украины, уже есть провал по боеприпасам. Конечно, не будет никаких 300 танков для Киева. Это смешно. Или будут какие-то развалюхи», — добавил Прохватилов.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Флориан Филиппо, известный своими прямыми высказываниями в отношении конфликта на Украине и выделения помощи киевской армии, считает, что страны НАТО «в стремительном порыве приближают третью мировую войну».