Луганск, 19 февраля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Российские военные термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт киевской армии в Луганской Народной Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поражение цели ТОС-1А «Солнцепек»

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«Отработали по опорному пункту противника. Расход — два неуправляемых реактивных снаряда», — рассказал РИА Новости на месте событий российский военнослужащий.

Отмечается, что расход боеприпасов — небольшой, военные соблюдают ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся российские десантники.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине в конфликте с РФ поможет использование военных самолётов F-16 и ракет с дальностью полёта более 100 км, об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи.