Минобороны РФ: расчёт пушки «Гиацинт-Б» нанёс точный удар по скоплению техники и военных ВСУ

Москва, , 07:13 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа нанесли удар по позиции, где находилось большое количество боевой техники и живой силы украинской армии. Также точный удар был сделан по складам боеприпасов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самоходное орудие «Гиацинт-С» Mil.ru

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Попадание было удачным благодаря корректировке координат с беспилотников, пояснили в ведомстве. Точные выстрелы были сделаны российскими военнослужащими, призванными во время мобилизации.

«Хорошее командование, хорошее обеспечение, хороший подвоз. Работаем на данном направлении. Наш расчёт на второй день боевого дежурства уничтожил склад боеприпасов противника», — рассказал заряжающий с позывным Черёмуха.

Как сообщало ИА REGNUM, по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) топливом и боеприпасами, 16 февраля был нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.