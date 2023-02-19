Минобороны РФ рассказало о работе экипажей пушек «Гиацинт-Б»
Москва, 19 февраля 2023, 07:13 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа нанесли удар по позиции, где находилось большое количество боевой техники и живой силы украинской армии. Также точный удар был сделан по складам боеприпасов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Попадание было удачным благодаря корректировке координат с беспилотников, пояснили в ведомстве. Точные выстрелы были сделаны российскими военнослужащими, призванными во время мобилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ) топливом и боеприпасами, 16 февраля был нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием, рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.