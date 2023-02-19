Блинкен: США очень обеспокоены возможностью Китая оказать России «летальную» помощь в спецоперации

Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США очень обеспокоены тем, что Китай может решиться на оказание России «летальной» военной помощи в проведении спецоперации.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Читайте также: США заподозрили Китай в «нелетальной» помощи России на Украине

В интервью телеканалу NBC Блинкен, пояснил, что в разговоре с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И дал понять, что если КНР начнёт помогать России, то «это будет иметь серьёзные последствия для наших отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты подозревают, что власти Китая оказывают России «нелетальное» военное содействие в спецоперации на Украине.