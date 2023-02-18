Брюссель, 19 февраля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Украине в конфликте с РФ поможет использование военных самолётов F-16 и ракет с дальностью полёта более 100 км. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщило Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

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Своё мнение он высказал в ходе закрытого брифинга с участием сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США. Каволи утвердительно ответил на вопрос о том, помогут ли истребители F-16 Украине победить Россию.

Он добавил, что для достижения этой цели Киеву также необходимы дальнобойные ракеты, подобные снарядам Army Tactical Missile System и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании готовы поддержать страны, которые захотят передать Украине военные самолёты. Об этом намерении заявил британский премьер-министр Риши Сунак на конференции по безопасности в Мюнхене.