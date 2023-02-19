Блинкен рассказал Кулебе о новых экономических и военных пакетах помощи Украине

Мюнхен, Германия, , 02:24 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулеба на Мюнхенской конференции заявил о том, что Белый дом готовит очередные пакеты помощи Киеву. Об этом сообщил в своём заявлении представитель Госдепартамента Нед Прайс после переговоров сторон.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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По заключению Прайса, Блинкен обещал, что Украина получит помощь в сферах безопасности и экономики, а также подтвердил заявление американского лидера Джо Байдена о том, что США по-прежнему «солидарны с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне не сомневаются, что Киев сможет добиться успеха в конфликте с Москвой, заявил Блинкен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.