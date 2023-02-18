Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. В Великобритании готовы поддержать страны, которые захотят передать Украине военные самолёты. Об этом намерении заявил британский премьер-министр Риши Сунак на конференции по безопасности в Мюнхене.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

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«Я сказал всем союзникам, что мы готовы поддержать их, если они могут сейчас предоставить Украине истребители», — отметил он.

Как вклад в решение этого вопроса Сунак позиционировал то, что Великобритания первой начала обучать украинских пилотов управлению военными самолётами натовского образца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мюнхенской конференции призвал отправить Киеву истребители. Глава мероприятия Кристоф Хойсген назвал такой шаг адекватным.