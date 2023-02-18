Берлин, , 23:05 — REGNUM Если Украина в конфликте с Россией что-то требует от Запада, это не значит, что это необходимо выполнять. Об этом в интервью телеканалу RTL заявил член правящей партии «Зеленые» и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Требования Украины о поставках фосфорных и кассетных бомб, которые были озвучены на Мюнхенской конференции по безопасности, Хофрайтер назвал неумными и ошибочными. Также он отметил, что такие запросы не выполнимы и связаны, скорее всего, с проблемами в обеспечении вооружения ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО не поставляет Украине кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы и не намерено этого делать, поскольку не рекомендует использование этого типа вооружений, заявил 18 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.