Москва, 18 февраля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Генералиссимуса Александра Суворова могут причислить к лику святых, сообщил ТАСС глава фонда «Герои Отечества» Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков), который от Русской православной церкви оказывает духовную помощь военнослужащим в госпиталях после ранений в зоне СВО.

РПЦ Патриаршее служение в храме Христа Спасителя

По его словам, идею с канонизацией великого российского полководца можно поддержать.

«Суть всего служения Суворова заключалась всегда в служении Богу и людям, он был глубоко верующим человеком. И он и как военачальник проповедовал веру в своих войсках, и никогда не начинал сражения без молебна. Он был настолько верующим человеком, что этой верой заражал всех воинов», — сказал Бурков.

В любом случае решать данный вопрос будет Синодальная комиссия по канонизации святых, пояснил представитель духовенства.

Напомним, в августе 2001 года Русская православная церковь причислила к лику святых адмирала Фёдора Ушакова. Он является покровителем Военно-морского флота и Стратегических военно-воздушных сил России.