Кириенко: в рамках проекта «Всё для Победы» собрано более 5 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 20:45 — REGNUM В рамках проекта «Всё для Победы» в России уже собрано более 5 млрд рублей, сообщил 18 февраля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Проект «Всё для Победы» Цитата из видео с канала: Национальное телевидение Чувашии

На встрече с волонтерами в Ростове-на-Дону Кириенко поблагодарил их за создание возможности для миллионов людей — которые не могут отправиться в зону СВО, но хотят помочь — участвовать в этом общем деле.

В проекте участвовали люди с самым разным уровнем доходов, от очень обеспеченных бизнесменов, передававших крупные суммы, до людей небогатых, в том числе пенсионеров, жертвовавших по 1 тыс. рублей, сказал Кириенко.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с волонтерами Кириенко также напомнил о необходимости не дать НАТО победить в информационно-психологической войне против молодежи России.