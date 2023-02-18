Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине «глобальной войной»
Мюнхен, Германия, 18 февраля 2023, 19:37 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали украинский конфликт глобальным.
Согласно заявлению британского правительства, представители двух стран согласились, что специальная военная операция России на территории Украины является не чем иным, как «глобальной войной».
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«Это глобальная война, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал требование украинской стороны предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы.