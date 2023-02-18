Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может изменить свою политику на 360 градусов и сделать мир счастливым. Об этом 18 февраля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

По её словам, Путин «может принять решение изменить курс на 360 градусов, сделать мир мирным и счастливым».

Она добавила, что Россия, по её мнению, рассчитывает, что в какой-то момент Запад устанет, прекратит борьбу и перестанет оказывать Киеву военную поддержку.

«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под её контролем», — заявила Бербок.

По её словам, это будет означать конец мирового порядка, а те, кто призывает прекратить военные действия и надеется на автоматическое наступление мира, заблуждаются.