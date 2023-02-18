Хельсинки, 18 февраля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь Швеции, если её присоединение к альянсу заблокирует Турция, заявил 18 февраля в интервью агентству Associated Press министр обороны Финляндии Микко Савола.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Из ранее сделанного заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга следует, что Швеция и Финляндия должны войти в состав военно-политического блока к середине июля 2023 года.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью финскому агентству STT отмечал: если вопрос по членству в НАТО Швеции и Финляндии не решится до середины лета 2023 года, то весь процесс вступления в альянс станет «ещё более сомнительным».

Как сообщало ИА REGNUM, в Стокгольме заявили о намерении возобновить переговоры с Турцией и проводить политику, направленную на «более глубокую» интеграцию в НАТО.