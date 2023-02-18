Будапешт, 18 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Будапешт не допустит, чтобы его втянули в украинский конфликт. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, выступая с речью о политических приоритетах правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По его словам, Венгрия хотела бы добиться прекращения конфликта на территории Украины, но у республики на это «нет сил». По этой причине у властей страны нет другого выбора, кроме как «остаться вне войны».

Орбан подчеркнул, что оставаться в стороне нелегко, поскольку в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе, членом которых является Венгрия, «все на стороне войны».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания в 2022 году оказала Киеву военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов, в 2023 году объём поддержки будет таким же либо больше.