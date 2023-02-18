Донецк, , 17:24 — REGNUM Российские военные продолжают освобождать Артёмовск, каждая позиция дается с боем. Об этом 18 февраля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Военнослужащий ВС РФ на позициях © РИА Новости

«Артёмовск продолжают освобождать ребята «Вагнера». Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки», — сказал он журналистам.

Идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артёмовска, заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России заняли все основные высоты в окрестностях Артёмовска. Он отметил, что основные успехи у российских военнослужащих фиксируются под Артёмовском.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала «законопослушных, патриотичных граждан» срочно покинуть Артёмовск. Она отметила, что в городе остаются около 6 тыс. гражданских лиц. Ожесточенные бои за Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) идут с октября 2022 года.

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