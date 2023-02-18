Мелитополь, 18 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Большая часть территории Запорожской области контролируется российской армией, сообщил 18 февраля временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

council. gov.ru Евгений Витальевич Балицкий

«В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск», — уточнил он.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские военные усиливают группировку на временно подконтрольной им части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях поразила огнём артиллерии подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка.