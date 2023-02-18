Балицкий: в состав батальона имени Судоплатова входят турки, сербы и скандинавы

Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM В состав образованного в Запорожской области добровольческого батальона имени Судоплатова входят в том числе представители Сербии, Турции и Скандинавских стран. Об этом 18 февраля заявил журналистам врио главы региона Евгений Балицкий.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Есть целый ряд людей: сербы, турки, скандинавы», — сказал Балицкий.

По его словам, в батальоне также есть люди, которые воевали за Украину в зоне АТО, но после осознания всего происходящего согласились перейти на противоположную сторону.

Также Балицкий уточнил, что всего батальон насчитывает уже около 600 человек. Первая штурмовая рота, состоящая из 144 человек, ушла на переднюю линию, а сейчас готовится вторая минно-сапёрная рота также в составе 144 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что добровольцы с Запада, в том числе граждане США, Британии, Франции, Германии, выразили желание участвовать в спецоперации на стороне России.

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